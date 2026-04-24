Los Chankas gana sobre el final y vuelve al liderato del campeonato

Un gol en el tiempo añadido le dio la victoria al conjunto de Andahuaylas. El resultado consolida a Los Chankas como candidato al título del Torneo Apertura.

En un partido intenso y con ocasiones para ambos equipos, Los Chankas CYC logró anotar el gol de la victoria en los minutos de descuento ante Cienciano, resultado que le permitió recuperar el liderato del Torneo Apertura.

El encuentro, correspondiente a la fecha 10 de la Liga 1, era clave para el conjunto de Andahuaylas, que necesitaba sumar de a tres para mantenerse firme en su objetivo de quedarse con la primera etapa del campeonato peruano.

VICTORIA AGÓNICA

El partido fue muy parejo y pudo inclinarse para cualquiera de los dos equipos, ya que ambos generaron ocasiones claras de gol. Los arqueros de Los Chankas FC y Cienciano se convirtieron en figuras al sostener el empate sin goles durante gran parte del encuentro.

Sin embargo, el tanto de la victoria llegó en los pies de David Gonzales a los 90+2 minutos, desatando la algarabía del equipo local y de su hinchada.

RECUPERÁN LA PUNTA

Con este resultado, Los Chankas FC alcanzó los 29 puntos y recuperó el liderato del campeonato, consolidándose como uno de los principales candidatos a quedarse con el Torneo Apertura.

Por su parte, Cienciano, que también llegaba como rival directo en la lucha por la punta, se quedó con 22 unidades, ubicándose en el tercer lugar de la tabla.