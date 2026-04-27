Alianza Lima gana y se mantiene en la pelea por el liderato del Apertura

El cuadro blanquiazul aprovechó su superioridad numérica para imponerse y seguir firme en la lucha por el Torneo Apertura.

Sigue en la lucha por el título, Alianza Lima derrotó 1-0 a Atlético Grau en un partido disputado en Trujillo por la fecha 12 del Torneo Apertura. Con este resultado, el cuadro blanquiazul se mantiene en la cima, igualando en puntaje con Los Chankas CYC con 29 unidades.

El encuentro fue parejo, con ocasiones para el equipo local, pero la portería aliancista respondió con solidez bajo la seguridad de Alejandro Duarte. Por su parte, Grau sufrió la expulsión de De la Cruz, situación que fue aprovechada por Alianza Lima, que encontró el gol de la victoria a través de Castillo.

VICTORIA IMPORTANTE

El primer tiempo estuvo lleno de emociones. Atlético Grau tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero el remate de Paulo de la Cruz se fue por encima del arco. Minutos después, el mismo jugador fue expulsado a los 21’, tras propinar un golpe en el rostro a un rival.

Poco después, llegó el gol de Alianza Lima. Marco Huamán pivoteó el balón dentro del área y dejó servido el pase para Eryc Castillo, quien definió con precisión para marcar el único tanto del encuentro y sellar la victoria blanquiazul.

PASO FIRME AL TÍTULO

Con esta victoria, Alianza Lima alcanzó las 29 unidades e igualó en la cima del Torneo Apertura a Los Chankas CYC. Asimismo, en la próxima fecha recibirá a Deportivo Moquegua en el Estadio Alejandro Villanueva.