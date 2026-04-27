Fossati revela diferencias internas que impiden su regreso a Universitario

Conflictos internos en el club crema impidieron el retorno del técnico uruguayo, quién fue anunciado como entrenador de Liverpool de su país.

A raíz de la salida de Javier Rabanal y el complicado momento deportivo que atraviesa Universitario de Deportes, Jorge Fossati explicó los motivos que impidieron su regreso al elenco crema.

El técnico uruguayo, quien en las últimas horas fue anunciado como nuevo entrenador de Liverpool, resaltó las diferencias que mantiene con parte de la dirigencia, las cuales también influyeron en su salida del club tras haber conseguido el tricampeonato.

DIFERENCIAS CON LA DIRIGENCIA CREMA

En una conversación con la cadena televisiva “Telecode” explicó las diferencias de ideas y la mala relación con algunos de los dirigentes de Universitario. “No tengo la misma mentalidad que algunas personas del club”, indicó.

Además, Jorge Fossati expresó el cariño que mantiene por Universitario de Deportes, aunque señaló que no es el momento adecuado para un posible regreso. “Mi amor por Universitario está por encima del bien y del mal. La gente me dio gran cariño, la relación con el plantel fue maravillosa, pero este no es el momento de volver”, agregó.

FELIZ DE VOLVER A SU PAÍS

Por otro lado, manifestó su felicidad de volver a dirigir en su país natal teniendo su cuarta experiencia en el fútbol uruguayo. “Tomé la decisión de aceptar el llamado del presidente porque considero que hoy Liverpool es de los clubes más serios y más importantes del país”, manifestó.