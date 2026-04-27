Anghela Barboza destaca trabajo de Natalia Málaga: “Le gusta la competitividad y no el conformismo”

Por: Manuel Silva Córdova

Anghela Barboza se convirtió en una jugadora destacada esta temporada en la Liga Nacional de Vóley. La central peruana tuvo una entrevista con Panamericana.pe donde saludó el trabajo que realiza Natalia Málaga en los entrenamientos de Géminis y el mensaje que les lleva a las jugadoras. Además, destacó el equipo de vóley de Alianza Lima, que busca el tricampeonato nacional ante la Universidad San Martín.

¿Cómo consideras que te desempeñaste esta temporada con la camiseta de Géminis?

Empecé un poco floja, no tenía el rendimiento que me hubiese gustado, pero poco a poco comencé a crecer en cada partido. No puedo decir que he mejorado muchísimo porque no estoy donde quisiera estar ahorita, pero tampoco puedo menospreciar mi trabajo. He hecho un buen torneo; varias compañeras de vóley me felicitan. Estoy feliz por eso. Mi desempeño ha ido de menos a más.

¿Con cuánto calificarías tu desempeño en la temporada?

Diría que tuve una temporada aprobada.

Con la llegada de Natalia Málaga al equipo. ¿Ella sacó lo mejor de ti?

La llegada de Natalia Málaga fue una sorpresa para el equipo. Yo conozco a Natalia (…) Algunas chicas sabemos cómo es ella, su forma de ser y su carácter (…) Natalia Málaga quiere que seamos competitivas entre nosotras, que no nos conformemos con lo que tenemos y vayamos a más.

¿Qué tal son los entrenamientos con Natalia Málaga?

Son bastante fuertes. Durante toda la semana hacemos trabajo de defensa (…) Así como también varios fundamentos. Ella es ama y señora de los fundamentos. No todo son gritos, también hay días buenos.

¿Cuánto de nota le pondrías a Natalia Málaga como entrenadora?

Por todo lo que ha hecho, diría un 18. Consideró que ningún entrenador es perfecto; todos tienen sus fallas.

A inicios de la temporada. ¿Veías que Géminis llegaba a las semifinales de la Liga Nacional de Vóley?

Fue difícil el torneo. En la primera fase no nos fue tan bien (…) Nuestro primer objetivo era quedar entre los 10 primeros lugares y así ir avanzando. Hemos ido paso a paso.

En las semifinales se midieron ante Alianza Lima. ¿Qué conclusiones sacas de ese partido?

Para mí fue de mucha experiencia. Alianza tiene muchas extranjeras buenas, ni qué decir de sus nacionales (…) Para mí fue un orgullo jugar contra voleibolistas que admiro bastante desde muy pequeña. Alianza Lima es un equipo grande.

Foto: Composición Panamericana Digital

¿Qué le faltó a Géminis para llegar a la final de la Liga Nacional de Vóley 25/26?

Nos faltó creernos un poco más (que estábamos en la instancia de semifinales). El primer partido lo jugamos bien. No obtuvimos el resultado que queríamos porque Alianza no era un equipo al que le íbamos a ganar fácil. Alianza tiene buenas individualidades. Juega muy bien en equipo; es su mayor fortaleza.

PASO POR LA SELECCIÓN PERUANA

Con sus 23 años, Anghela Barboza ya tuvo el privilegio de poder integrar la Selección Peruana de Vóley, y comparte su opinión sobre su paso por el combinado nacional. Además, brindó su punto de vista sobre lo que viene aconteciendo con el plantel bicolor.

Años atrás estuviste en la selección al mando de Francisco Hervás. ¿Qué te pareció el trabajo del entrenador español?

El profesor es buena gente. Como entrenador es tranquilo. También, es un entrenador al que le gusta los fundamentos. Tuve la oportunidad de estar con él en sub23 (…) Me llevé buenas experiencias de él. Siempre destaco lo mejor de él.

¿Cómo evalúas el trabajo de Francisco Hervás?

Le pondría un 14 o 15 (…) Un entrenador puede hacer maravillas, pero también depende mucho de las jugadoras.

Actualmente. ¿Cómo calificas el trabajo que viene realizando Antonio Rizola con la Selección Peruana?

Él está apostando por chicas jóvenes, que es lo que se necesita para un futuro. Siento que quiere darles oportunidad a chicas jóvenes y también está preocupado por las categorías base y está evaluando lo que se puede necesitar más adelante.

¿Aceptarías el llamado de Antonio Rizola?

Obviamente, ¿a quién no le gustaría ser llamada a la selección? El sueño de toda chica que empieza en el vóley es jugar por su país. Es un orgullo cantar el himno en cada partido. En caso el profesor (Antonio Rizola) me llame, estoy dispuesta a jugar.

Para cerrar esta entrevista, Anghela. ¿A qué otro equipo de la Liga Peruana te gustaría llegar?

Siempre voy a pensar en mí y priorizar en jugar. En caso me quede en Géminis, es porque voy a seguir jugando. Si me voy a otro club, es para seguir jugando. Al club que vaya es para seguir creciendo y mejorando mi juego. Sé que me falta mucho más que dar. Más adelante, me gustaría jugar en Alianza o la U, equipos grandes y con historia.

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