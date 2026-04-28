¡Cayó el líder! ADT aplasta 4-0 a Los Chankas

La goleada en Tarma deja al líder expuesto y reaviva la lucha por el Apertura beneficiando a sus perseguidores en la tabla.

Un duro tropiezo sufrió Los Chankas CYC, que cayó 4-0 en condición de visitante ante ADT de Tarma, en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026.

A pesar de la derrota, Los Chankas CYC comparte el liderato del torneo con Alianza Lima, que resulta favorecido por este resultado al mantenerse con opciones claras en la lucha por el primer título del año.

DURA DERROTA

El partido, disputado en el Estadio Unión Tarma, tuvo un primer tiempo parejo, con escasas ocasiones de gol para ambos equipos, anticipando poco de lo que ocurriría en la segunda mitad.

Apenas iniciado el complemento, llegó el primer tanto: a los 56 minutos, Víctor Cedrón abrió el marcador a favor de ADT de Tarma. Minutos después, a los 61’, el propio Cedrón asistió a Jonathan Bauman, quien anotó el 2-0.

CONCRETARON LA GOLEADA

Tras estos primeros goles y ante la fragilidad defensiva del equipo visitante, Jonathan Bauman amplió la ventaja a los 76 minutos para ADT de Tarma. Ya en el tiempo añadido, a los 90+2’, Luis Benítez sentenció el encuentro con el 4-0 definitivo, resultado clave para que el conjunto tarmeño se aleje de los últimos puestos de la tabla.