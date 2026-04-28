¡Alarma mundial! Mbappé se lesiona y preocupa su presencia en la Copa del Mundo

La lesión del delantero francés en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda genera incertidumbre a semanas de la Copa del Mundo 2026.

Una noticia que ha remecido al mundo del fútbol tiene como protagonista a Kylian Mbappé, quien sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo. La información fue confirmada por su club, Real Madrid, a través de sus redes sociales.

Asimismo, el conjunto español no precisó el tiempo de recuperación del delantero, lo que incrementa la preocupación entre los aficionados y enciende las alarmas de cara a la Copa de Mundo 2026.

LESIÓN DE MBAPPÉ

La lesión se produjo durante el partido ante Real Betis, cuando Kylian Mbappé tuvo que ser sustituido. Horas más tarde, Real Madrid informó oficialmente sobre el estado del delantero. “tiene afectado un músculo semitendinoso de la pierna izquierda, que forma parte de los isquiotibiales”, indicaron.

Asimismo, la prensa española ha informado que Kylian Mbappé se perdería el próximo encuentro de La Liga ante el Espanyol, y que también sería duda para el clásico frente al Barcelona programado para el 10 de mayo.

¿SE PIERDE LA COPA DEL MUNDO?

Uno de los principales objetivos de la temporada no se vería comprometido, al menos por ahora, ya que se estima que la ausencia de Kylian Mbappé se prolongaría hasta fines de mayo. Posteriormente, el delantero podría reincorporarse para concentrar con la selección de Francia de cara al inicio del Mundial 2026, previsto para el 11 de junio.