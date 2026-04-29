¡No va más! Barco deja Universitario tras decisión del club

El club crema pone fin al ciclo de Álvaro Barco como parte de una reestructuración deportiva, buscando revertir el mal momento en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

A raíz de los malos resultados que han desencadenado una crisis deportiva en Universitario de Deportes, el club anunció mediante un comunicado que Álvaro Barco dejó de ser el director deportivo de la institución.

Según lo informado por el club, la decisión se tomó de mutuo acuerdo, con el objetivo de no perjudicar a ninguna de las partes. Esta medida también responde al malestar de la hinchada tras la reciente derrota ante Alianza Atlético de Sullana.

COMUNICADO DEL CLUB

En una reunion que sostuvo el club se llego al consenso que Barco deje de forma parte de la institución. "Tras una reunión con la administración del club, se determinó por mutuo acuerdo que, desde la fecha, Álvaro Barco no continuará ejerciendo el cargo de director deportivo de nuestra institución", agregaron en la primera parte del comunicado.

Además agradecieron la entrega y el profesionalismo durante todos estos meses en el club. "Agradecemos a Álvaro Barco por el profesionalismo demostrado durante esta etapa en el club y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales", concluyeron.

¿QUIÉN LO REEMPLAZARÁ?

Por otro lado, se informó que el cargo dejado por Álvaro Barco será asumido por Antonio García Pye. Asimismo, el club anunció que en breve se realizará una conferencia de prensa para brindar detalles sobre las próximas decisiones deportivas. "Asimismo, informamos que Antonio García Pye, en su calidad de Gerente Deportivo, asumirá las funciones del área, garantizando la continuidad de los procesos en curso".