Atlético de Madrid y Arsenal empatan 1-1 en la ida de semifinales de Champions League

El duelo en el Metropolitano quedó abierto y se definirá la próxima semana en Londres.

Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1-1 en el partido de ida de las semifinales de la Champions League, disputado en el estadio Metropolitano. El resultado deja la serie completamente abierta de cara al encuentro de vuelta en el Emirates Stadium.

El conjunto inglés golpeó primero con un gol al borde del descanso tras una jugada que terminó en penal, complicando el panorama para los dirigidos por Diego Simeone. Sin embargo, el Atlético reaccionó en la segunda mitad y logró el empate también desde los doce pasos, gracias a Julián Álvarez, desatando la euforia de los hinchas locales.

Pese a no lograr la victoria, el equipo ‘colchonero’ mostró carácter y ambición, especialmente en el complemento, donde puso en aprietos al Arsenal e incluso estuvo cerca de quedarse con el triunfo tras un remate que impactó en el larguero. El rendimiento dejó buenas sensaciones en un duelo de alta exigencia.

LA VUELTA EN LONDRES

Por su parte, el equipo dirigido por Mikel Arteta supo resistir la presión en un ambiente intenso y se lleva un resultado favorable para definir la clasificación en casa. La llave se resolverá la próxima semana en Londres, donde ambos equipos buscarán el pase a la gran final del torneo europeo.