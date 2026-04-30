Cienciano gana a Atlético Mineiro y toma la cima de su grupo

El conjunto cusqueño impuso condiciones en casa y, con un sólido rendimiento, logró un triunfo clave que lo posiciona como líder de su grupo en la Copa Sudamericana.

Un gran resultado consiguió Cienciano al vencer 1-0 a Atlético Mineiro en condición de local por la tercera jornada de la Copa Sudamericana, colocándose como líder del grupo con 7 puntos.

El encuentro, disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, mostró a un “Papá” ampliamente superior, dominando a un rival brasileño que terminó replegado y ubicado en la última posición con 3 unidades.

GANARON POR LA MÍNIMA

El único tanto del encuentro llegó a los 30 minutos, cuando el argentino Neri Bandiera conectó de cabeza para vencer al arquero rival y darle la victoria a Cienciano. El gol significó un golpe clave en Cusco, a más de 3,400 metros de altitud, una condición que terminó complicando al Atlético Mineiro.

El juego aéreo fue una de las principales armas del conjunto local, que encontró por esa vía el gol del triunfo. Por su parte, el equipo visitante no logró imponer condiciones ni superar con claridad la mitad de la cancha, pese a las variantes realizadas por su entrenador.

INVICTOS EN EL TORNEO

Con este resultado, Cienciano mantiene su invicto en el certamen, tras haber vencido previamente a Academia Puerto Cabello y empatado ante Juventud en su debut.

El próximo encuentro del cuadro cusqueño se disputará en Venezuela, cuando visite a Academia Puerto Cabello por la siguiente jornada de la Copa Sudamericana.