Cusco FC pierde ante Independiente Medellín y continúa sin triunfos en el torneo

La derrota ante Independiente Medellín agrava el presente del equipo cusqueño, que continúa sin conocer la victoria en la Copa Libertadores.

Sigue sin levantar cabeza. Cusco FC cayó 1-0 ante Independiente Medellín por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, convirtiéndose en el único equipo peruano que aún no ha conseguido una victoria en esta edición del certamen.

A pesar del buen momento que atraviesan otros equipos peruanos en la semana, el conjunto cusqueño no logró mostrar su mejor versión en un partido con pocas ocasiones de gol, donde el cuadro local supo aprovechar una de sus oportunidades para quedarse con el triunfo.

PARTIDO MUY CERRADO

Sigue sin levantar cabeza. Cusco FC cayó 1-0 ante Independiente Medellín por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, convirtiéndose en el único equipo peruano que aún no ha conseguido una victoria en esta edición del certamen.

A pesar del buen momento que atraviesan otros equipos peruanos en la semana, el conjunto cusqueño no logró mostrar su mejor versión en un partido con pocas ocasiones de gol, donde el cuadro local supo aprovechar una de sus oportunidades para quedarse con el triunfo.

GOL DE LA VICTORIA

Sigue sin levantar cabeza. Cusco FC cayó 1-0 ante Independiente Medellín por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, convirtiéndose en el único equipo peruano que aún no ha conseguido una victoria en esta edición del certamen.

A pesar del buen momento que atraviesan otros equipos peruanos en la semana, el conjunto cusqueño no logró mostrar su mejor versión en un partido con pocas ocasiones de gol, donde el cuadro local supo aprovechar una de sus oportunidades para quedarse con el triunfo.