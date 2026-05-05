Claudio Pizarro destaca su aporte a la selección peruana rumbo a un Mundial

El exdelantero recordó su frustración por no disputar un Mundial, pero aseguró que contribuyó al proceso que llevó a Perú a Rusia 2018.

Uno de los futbolistas peruanos más exitosos a nivel internacional, Claudio Pizarro, volvió a referirse a uno de los temas más sensibles de su carrera: su paso por la Selección Peruana de Fútbol.

El exdelantero confesó que uno de sus mayores sueños era disputar un Mundial, algo que no pudo concretar pese a que el combinado nacional logró clasificar a Rusia 2018. No obstante, destacó su aporte a la ‘blanquirroja’ durante los años en los que defendió sus colores.

NO SER CONSIDERADO PARA EL MUNDIAL

El “Bombardero de los Andes”, Claudio Pizarro, brindó declaraciones en el podcast “Sin Miedo al Éxito”, donde reflexionó sobre el significado del éxito a lo largo de su carrera profesional. “El éxito para mí es conseguir tus metas yo siempre lo he dicho una de mis metas fue conseguir la Champions League, eso era lo que yo quería y un Mundial, una de las que no conseguí”, indicó.

Además resaltó su aporte en la selección hasta el año que dejó de ser considerado por el comando técnico de Ricardo Gareca. “Pero yo creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial, para mí era una de las cosas más grandes ver a mi país en un Mundial en toda mi carrera. Ya en 2016 me dejan... y el Perú va al Mundial, para mí eso fue, así no haya estado, algo reconfortante porque siento que hice un trabajo impresionante en mi camino”, agregó.

SU LEGADO PARA LA GENTE

El actual embajador del Bayern Múnich, detallo cómo espera ser recordado y mediante su historia poder decir que los objetivos se cumplen. “Quiero que me recuerden como un peruano exitoso que consiguió cosas importantes, que pudo conseguir llegar a un nivel que para mucha gente es quizá inalcanzable o inimaginable", manifestó.

Por otro lado, también se refirió a la disciplina como característica fundamental para alcanzar un objetivo. “La gente tiene que entender que cada persona que tiene un sueño puede conseguirlo, simplemente hay que tener un poco de disciplina y trabajar duro. Cada vez que uno se cae, uno se tiene que levantar, es algo que aprendes con el tiempo porque es muy difícil. Una vez que estás en el piso, y si te están pisando la cabeza es peor, pero hay que levantarse siempre, eso te ayuda a crecer y trabajar más duro de lo que habías trabajado”, sostuvo.