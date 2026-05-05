Alianza Lima envía documento a la CONAR tras errores arbitrales

A pesar de su buen momento en el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, Alianza Lima remitió un documento a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), en el que expresa su malestar por cuatro decisiones arbitrales registradas hasta el momento.

El cuadro blanquiazul sostiene que se trata de fallos reiterados y de relevancia que han afectado el desarrollo de sus partidos, por lo que espera que lo expuesto sea tomado en cuenta en las próximas designaciones arbitrales.

ERRORES ARBITRALES EN LA LIGA 1

Según lo señalado en el documento presentado por Alianza Lima, durante lo que va del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto se han registrado diversas situaciones arbitrales controversiales que no fueron sancionadas a su favor y que, según el club, terminaron afectando el desarrollo de los encuentros.

Entre los episodios mencionados, se encuentra un penal no cobrado a Eryc Castillo en el último duelo frente a CD Moquegua; además de un gol legítimo invalidado a Paolo Guerrero desde la mitad de la cancha ante Deportivo Garcilaso. También se suma el tanto anulado a Jairo Vélez frente a Atlético Grau, y un penal sancionado en su contra en el encuentro ante Melgar.

PEDIDO DE ALIANZA LIMA

El objetivo de esta solicitud es que la CONAR tome en cuenta, en los próximos encuentros del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, las jugadas polémicas que, según el club, los han perjudicado.