Sporting Cristal cayó 2-0 ante Palmeiras por la Copa Libertadores

El cuadro rimense no logró concretar sus opciones y fue superado por el ‘Verdao’, que aprovechó sus oportunidades en Matute.

Sporting Cristal cayó por 2-0 frente a Palmeiras en un duelo por la Copa Libertadores disputado en el estadio Matute. El conjunto celeste inició el encuentro con intensidad y generó varias aproximaciones en los primeros minutos, aunque sin lograr abrir el marcador.

Con el paso del tiempo, el cuadro brasileño se asentó mejor en el campo y comenzó a dominar la posesión del balón. A los 31 minutos, el delantero José Manuel López apareció en el área para definir con precisión tras un centro y poner en ventaja al ‘Verdao’.

En el inicio del segundo tiempo, Cristal intentó reaccionar y salió en busca del empate, pero careció de claridad en los metros finales. Palmeiras, en cambio, aprovechó los espacios y amplió la diferencia a los 49 minutos mediante Sosa, quien capitalizó un error defensivo para marcar el segundo.

OBLIGADO A SUMAR PUNTOS

El equipo rimense no bajó los brazos y generó algunas ocasiones para descontar, pero se encontró con una sólida defensa y una destacada actuación del arquero rival. Con este resultado, Sporting Cristal complica sus aspiraciones en el torneo continental y deberá buscar recuperarse en la siguiente jornada.