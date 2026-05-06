¡Adiós a la punta! Cristal cae ante Palmeiras en Matute

El conjunto rimense perdió el liderato tras caer ante Palmeiras, aunque sigue en zona de clasificación.

No tuvo su revancha. Sporting Cristal sumó una nueva derrota tras caer 2-0 ante Palmeiras por la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el Estadio Alejandro Villanueva.

A pesar del resultado, el conjunto rimense se mantiene en zona de clasificación, con el objetivo de acceder a los octavos de final del certamen, ubicándose a solo dos puntos del líder de su grupo.

PARTIDO MUY DURO

Los primeros minutos del partido fueron intensos, con Sporting Cristal decidido a dar el golpe ante uno de los favoritos del torneo, lo que obligó a Palmeiras a replegarse momentáneamente y adaptarse al ritmo del encuentro.

Sin embargo, esa intensidad fue disminuyendo con el paso de los minutos y, a los 32’, Juan Manuel López abrió el marcador con un potente remate de volea, dejando sin reacción a la defensa del cuadro celeste.

GOL DE LA SENTENCIA

A partir de ese primer gol, Palmeiras generó varias ocasiones para ampliar la ventaja. Sin embargo, Sporting Cristal también buscó el empate, encontrándose con una destacada respuesta del arquero rival.

Las ilusiones del conjunto celeste se desvanecieron cuando, en su intento por igualar el marcador, un error defensivo de Lutiger fue aprovechado por Ramón Sosa, quien a los 50 minutos anotó el 2-0 definitivo.