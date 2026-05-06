¡PSG a la gran final de la Champions League!: eliminó al Bayern Múnich en Alemania

El conjunto parisino empató 1-1 y selló su pase a la gran final gracias a la ventaja conseguida en la ida y al gol tempranero de Ousmane Dembélé.

El París Saint-Germain consiguió su clasificación a la final de la Champions League tras empatar 1-1 frente al Bayern Múnich en el partido de vuelta disputado en Alemania. El conjunto francés hizo valer la ventaja obtenida en la ida y ahora disputará el título continental ante el Arsenal el próximo 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

El equipo dirigido por Luis Enrique golpeó rápidamente en el inicio del encuentro. Apenas a los dos minutos y 20 segundos, Ousmane Dembélé abrió el marcador luego de una gran jugada colectiva iniciada por Khvicha Kvaratskhelia y Fabián Ruiz. El tempranero tanto permitió al PSG manejar el ritmo del partido y controlar los intentos ofensivos del Bayern Munich.

A diferencia del intenso 5-4 registrado en el encuentro de ida, el duelo en Múnich tuvo un desarrollo más táctico y equilibrado. El PSG mostró solidez defensiva y redujo considerablemente las opciones del conjunto alemán, que tuvo dificultades para generar peligro constante. Recién en la parte final, Harry Kane consiguió el empate para el Bayern, aunque el resultado no fue suficiente para evitar la eliminación.

SE ENFRENTARÁ AL ARSENAL

Con este resultado, el vigente campeón de Europa vuelve a instalarse en una final de Champions League y buscará el bicampeonato frente al Arsenal. El cuadro parisino llega fortalecido tanto por su poder ofensivo como por la capacidad defensiva mostrada en una serie exigente ante uno de los equipos más poderosos del continente.