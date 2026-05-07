Universitario se prepara para visitar a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores

Universitario viajará a Chile con la obligación de conseguir un resultado positivo ante Coquimbo Unido.

Un partido clave para sus aspiraciones. Universitario de Deportes enfrentará a Coquimbo Unido en Chile por la fase de grupos de la Copa Libertadores, con la obligación de sumar puntos para seguir en la lucha por clasificar a los octavos de final.

Ante ello, el cuadro crema presentó su lista de convocados bajo la dirección del técnico interino Jorge Araujo. Una de las principales novedades fue la inclusión del delantero senegalés-español Sekou Gassama, pese a las críticas que ha recibido en las últimas semanas.

Cabe señalar que el Grupo B, donde se encuentra Universitario, es uno de los más parejos del torneo, ya que todos los equipos llegan igualados con cuatro puntos.

GASSAMA LA SORPRESA EN LA CONVOCATORIA

Una de las decisiones técnicas que más sorpresa ha generado fue la inclusión de Sekou Gassama en la lista de convocados para enfrentar a Coquimbo Unido, ya que en las últimas semanas se especulaba con una posible salida del delantero de Universitario de Deportes.

Sin embargo, estos rumores han comenzado a disminuir luego de que el club saludara públicamente al atacante por su cumpleaños número 31, gesto que fue tomado como una señal de respaldo hacia el jugador.