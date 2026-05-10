Antuanette Arteaga anhela con integrar la lista final de la selección peruana de vóley: “Daré lo mejor de mí”

Por: Manuel Silva Córdova

Se convirtió en una de las jugadoras destacadas de la Liga Nacional de Vóley 25/26 con la camiseta de Circolo Sportivo Italiano, recibiendo el llamado a la preselección peruana de vóley. La atacante Antuanette Arteaga conversó con Panamericana.pe y reveló su anhelo de poder integrar la nómina final de Antonio Rizola. Además, la joven deportista hizo un balance de la temporada que pasó.

¿Quién es Antuanette Arteaga?

Es una chica que juega vóley desde los 7 años. Se inició en Géminis (…) Actualmente estudio diseño de modas e inglés. Es una chica humilde y tranquila.

¿Cuál es tu opinión sobre la final de vóley entre Alianza Lima y la USMP?

Ambos son grandes equipos. Tienen un plantel más que completo. Son equipos fuertes con jugadoras de experiencia. Fue un gran partido y digno de un extragame. El resultado final estaba para cualquiera.

¿Cómo calificas tu temporada en la Liga Nacional de Vóley 2025/2026?

He ido de menos a más. Tuve momentos buenos y también caídas. Soy una persona que día a día lucho contra mi mentalidad de confiar en mí misma y muchas veces ello me jugó en contra (…) Cuando me pasaba ello, el club (Circolo Sportivo Italiano) estuvo apoyándome (…) Me he quedado con el sinsabor de haber podido dar más.

Mencionas que pudiste dar más. ¿Qué pudo ser el plus que podías dar?

Creo que trabajar más contra mis pensamientos negativos. Técnicamente, tengo que seguir mejorando. Hay errores que debo superar y estoy segura de que lo haré con mucha perseverancia.

Al inicio indicaste que comenzaste en Géminis y después llegaste a Circolo. ¿Consideras que fue una buena decisión?

Sí fue una buena decisión. Mejoré muchísimo. Me he ido superando cada temporada, gracias a los técnicos que me entrenaron en Circolo (…) Toda la vida estaré agradecido con Géminis y siempre los llevaré en mi corazón.

Ahora hablando de Circolo. El equipo quedó en séptimo lugar. ¿Cómo valoró el plantel ese puesto?

Antes de empezar la temporada teníamos otros objetivos. Queríamos llegar a las semifinales y quedar entre los cuatro mejores, pero no se pudo dar. La institución nos mostró que se sintieron orgullosos por el trabajo que siempre hicimos.

¿Qué fortalezas y debilidades tuvo esta temporada Circolo Sportivo Italiano?

La unión fuera y dentro del campo fue una de nuestras fortalezas. La temporada que terminó demostró que eras un equipo unido (…) No confiar en lo que podíamos hacer, diría que fue una debilidad, lo cual bastantes veces no jugó en contra.

Te quedas una temporada más en el equipo. ¿Qué le prometes al hincha del club?

Primero quiero agradecer todo el apoyo que nos ha dado (…) Personalmente, prometo que la próxima temporada será mejor a la que terminó. Vamos a esforzarnos el doble para lograr los objetivos que quiere cumplir el club.

Se confirmaron las llegadas de Mariane Casas y Natalia Monteiro. ¿Qué crees que pueden aportarle al plantel?

Son grandes jugadoras con experiencia. Tienen un nivel alto. Creo que cada jugadora llega a sumar al equipo. Se les va a recibir de la mejor manera. Se ve que son buenas profesionales y buenas personas.

Foto: Manuel Silva Córdova

Para cerrar el tema de Circolo. ¿Cómo es el profesor Marcos Blanco en los entrenamientos?

Es una excelente persona. Desde un inicio nos brindó la confianza. Generalmente, es una persona tranquila y pasiva.

SELECCIÓN PERUANA

Su juego destacado con Circolo Sportivo Italiano llamaron la atención de Antonio Rizola para que pueda recibir una convocatoria a la preselección peruana. Ante ello, Antuanette Arteaga analiza su situación con el combinado patrio.

Por tus buenas actuaciones fuiste convocada a la selección peruana. ¿Qué metas te gustaría cumplir con el equipo?

Estoy contenta con el llamado. Si bien es cierto, es una preselección. Para mí es una gran oportunidad, es una nueva experiencia que me ayudará a crecer deportivamente. Podré mejorar (…) Estoy contenta con el llamado y aprovechar al máximo el trabajo del profesor (Antonio) Rizola y el comando técnico.

Retrocedamos al 2022, cuando recibiste el llamado a la Selección. ¿Cómo fue esa sensación?

Fue la última vez que representé al Perú hasta hoy. La experiencia siempre la llevo dentro de mí como un recuerdo muy lindo (…) Me sentí muy contenta. El profesor (Walter) Lung me dio la confianza. Fue una experiencia de mucho aprendizaje.

¿Cómo tomaste las palabras del profesor Antonio Rizola, quien dijo que juegas siempre con una cara de mala?

No es la primera persona que percibe eso de mí cuando me ve en el campo.

De quedar en la lista final del profesor Rizola. ¿Qué será lo diferente de lo que vimos en 2022?

En ese tiempo, Antuanette Arteaga estaba en una etapa inmadura deportivamente (…) Actualmente me encuentro con la actitud al tope para enfrentar lo que se viene. De quedar en la lista final, daré lo mejor de mí.

Para terminar con la entrevista. ¿En el futuro, en qué equipo de la Liga peruana te gustaría jugar aparte de Circolo?

A quién no le gustaría estar en cualquier equipo de la liga (…) En el presente me siento cómoda donde estoy (Circolo), pero no sé lo que me depare el futuro.

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