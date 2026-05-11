Con Edin Dzeko: Bosnia y Herzegovina presentó su lista oficial para el Mundial 2026

El experimentado delantero del Schalke 04 lidera la convocatoria del combinado europeo, que se convirtió en la primera selección en anunciar oficialmente a sus 26 jugadores.

Selección de Bosnia y Herzegovina se convirtió en la primera selección en presentar su lista de convocados para la Copa Mundial 2026. El anuncio fue realizado por el entrenador Sergej Barbarez durante una conferencia de prensa en la que confirmó a los 26 futbolistas que representarán al país.

La principal figura de la convocatoria es el delantero Edin Dzeko, quien disputará una nueva Copa del Mundo a sus 40 años. El habilidoso atacante, con pasado en clubes como Manchester City, AS Roma e Inter de Milán, actualmente milita en Schalke 04 y se perfila como el líder del plantel bosnio.

Entre los convocados también destacan jugadores como Sead Kolašinac, defensor de Atalanta; Amar Dedić, del SL Benfica; y Ermedin Demirović, atacante del VfB Stuttgart. La selección de Bosnia y Herzegovina buscará sorprender en el Grupo B del torneo para tratar de avanzar en el torneo mundial.

DEBUT ANTE CANADÁ

Selección de Bosnia y Herzegovina debutará en el Mundial 2026 el viernes 12 de junio frente a Selección de Canadá. Posteriormente enfrentará a Selección de Suiza el 18 de junio y cerrará la fase de grupos ante Selección de Qatar el 24 de junio, en busca de avanzar a la siguiente ronda del certamen.