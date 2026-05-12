¡Sin goles en el Callao! Boys y Universitario repartieron puntos

Universitario resistió con diez hombres y rescató un empate ante Sport Boys en el Miguel Grau.

Un empate con sabor a derrota. Sport Boys y Universitario de Deportes igualaron 0-0 por la fecha 14 de la Liga 1 Te Apuesto 2026, resultado que complica las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Apertura.

El encuentro, disputado en el Estadio Miguel Grau, dejó un sabor amargo entre los asistentes debido a que fue un partido muy friccionado y con pocas ocasiones claras de gol. El dominio del juego se repartió en distintos momentos entre ambas escuadras, aunque ninguna logró romper la igualdad.

UN PARTIDO INTENSO

El partido comenzó con mucha intensidad, ya que apenas al primer minuto del encuentro, José Carabalí fue expulsado tras cometer una falta al borde del área sobre Luis Urruti, situación que obligó a Universitario de Deportes a replantear su esquema de juego desde muy temprano.

Tras la expulsión, Sport Boys tomó el control del encuentro y empezó a dominar las acciones. Sin embargo, con el paso de los minutos, el conjunto crema logró equilibrar el partido desde el aspecto defensivo y posteriormente generó algunas ocasiones de peligro por intermedio de Edison Flores.

DOMINIO PERO SIN EFECTIVIDAD

Por otro lado, en el segundo tiempo, Sport Boys tuvo mayor dominio del encuentro, aunque no logró concretar ocasiones claras de peligro sobre el arco rival. Asimismo, Universitario de Deportes contó con una de las oportunidades más claras del partido en los pies de José Rivera, pero no pudo definir con éxito.

Con este resultado, el cuadro rosado continúa comprometido en la zona de descenso con 13 unidades, mientras que Universitario alcanzó los 25 puntos en la tabla del Torneo Apertura.