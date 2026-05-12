Sergio Ramos acuerda la compra del Sevilla por más de 400 millones de euros

El defensor español encabezó la operación junto al fondo Five Eleven Capital y adquiriría cerca del 60 % de las acciones del club andaluz.

Sergio Ramos alcanzó un acuerdo con los principales accionistas de Sevilla FC para concretar la compra del club español a través del fondo Five Eleven Capital. La operación, que todavía debe formalizarse ante notaría y recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), contempla la adquisición de aproximadamente el 60 % del capital social de la institución.

Las negociaciones se desarrollaron durante extensas reuniones realizadas en Sevilla y contaron con la participación del abogado Julio Senn y del CEO del fondo inversor, Martín Inx. Según fuentes cercanas a la operación, ambas partes lograron un “acuerdo total” luego de varios meses de conversaciones. El club habría sido valorado en más de 400 millones de euros, cifra que podría alcanzar los 450 millones dependiendo de las condiciones finales del acuerdo.

Uno de los principales puntos de discusión fue la delicada situación financiera del Sevilla. La auditoría realizada por la consultora KPMG confirmó que la deuda de la entidad asciende a unos 85 millones de euros, dato que permitió destrabar la negociación. Además, se estableció que un eventual descenso del club a la Segunda División española podría generar una reducción importante en el precio final de adquisición.

SITUACIÓN DEPORTIVA

Actualmente, el Sevilla atraviesa una complicada temporada en LaLiga y pelea por evitar el descenso. El equipo ocupa el puesto 13 de la tabla con 40 puntos y afrontará duros compromisos frente a Villarreal CF, Real Madrid CF y RC Celta de Vigo en las últimas jornadas del campeonato. Mientras tanto, Sergio Ramos se perfila como el futuro propietario del club donde inició su carrera profesional.