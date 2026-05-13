¡Todo listo! Héctor Cúper será presentado oficialmente en Universitario

Tras ser oficialmente anunciado por Universitario de Deportes a través de sus redes sociales, el entrenador argentino Héctor Cúper será presentado oficialmente en conferencia de prensa como nuevo director técnico del primer equipo crema.

El estratega argentino llega con gran expectativa entre los hinchas debido a su amplia experiencia internacional y tendrá como principales objetivos conquistar el Torneo Clausura y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

TÉCNICO CON EXPERIENCIA

La llegada de Héctor Cúper marca un hito importante en el fútbol peruano, al tratarse de uno de los técnicos con mayor trayectoria y prestigio en arribar al campeonato nacional. Dentro de su palmarés destacan los títulos de la Supercopa de España con Mallorca y Valencia, además de un torneo internacional de la Conmebol junto a Lanús.

A raíz de ello, crece la expectativa por su llegada a la capital, prevista para este jueves, con la ilusión de vestir el buzo de Universitario de Deportes y asumir un nuevo desafío en su carrera profesional.

PRESENTADO EN CONFERENCIA DE PRENSA

El entrenador argentino Héctor Cúper será presentado este jueves 14 de mayo desde las 5:30 p.m. en el estadio Pullman de Miraflores. Asimismo, podría debutar en el encuentro frente a Nacional el próximo miércoles 20 de mayo por la Copa Libertadores.



