¡Fin de ciclo! Jorge Araujo se despide de Universitario

El técnico interino dejará el cuadro crema tras la llegada de Héctor Cúper, quien asumirá el mando con un nuevo comando técnico para afrontar la recta final de la temporada.

Tras anunciar a Héctor Cúper como nuevo director técnico de Universitario de Deportes y en medio de un proceso de reestructuración deportiva, Jorge Araujo definió su futuro de cara a lo que resta de la temporada.

El técnico interino, quien asumió las funciones del primer equipo tras la destitución de Javier Rabanal, dejará su cargo en el conjunto crema luego de confirmarse que no formará parte del nuevo proyecto deportivo encabezado por el estratega argentino.

NUEVO COMANDO TÉCNICO

Una de las primeras solicitudes de Héctor Cúper como nuevo técnico de Universitario de Deportes ha sido conformar su propio comando técnico. Por ello, el estratega argentino llegará acompañado de dos asistentes de su total confianza y un preparador físico perteneciente a su entorno de trabajo habitual.

Asimismo el periodista Gustavo Peralta informó para el programa “Modo Fútbol” el destino que tendría el técnico interino de la ”U”. “Jorge Araujo no va a ser parte del comando técnico de Cúper. Tiene una conversación con Franco Velasco después del partido con Grau para ver cuál es el plan”, indicó.

SU DESEO DE SER ENTRENADOR

Tras el término del encuentro frente a Atlético Grau, Araujo sostendrá una reunión con Velasco para definir los términos de su salida de la “U”. Uno de los principales motivos de su decisión sería su intención de consolidarse como entrenador principal en un equipo del fútbol profesional.

Además, Peralta indicó que prefiere asumir nuevos retos a volver a un rol secundario en las divisiones menores. “Yo entendí que ‘Coco’ quiere dirigir primera y seguramente se va a alejar de la ‘U’”, expresó el periodista.