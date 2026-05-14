¡Crisis en el Nacional! Contraloría alerta y el IPD responde

La Contraloría advirtió graves daños en el césped y la pista atlética del Estadio Nacional tras el uso constante del recinto para conciertos y eventos no deportivos.

Uno de los grandes problemas que viene arrastrando el deporte nacional, específicamente el fútbol peruano, es el estado del campo del Estadio Nacional, ya que constantemente se han difundido imágenes que evidencian el deterioro del terreno de juego.

En varias de estas fotografías se observan daños notorios en el césped, con múltiples zonas despobladas y en malas condiciones, situación que generó una respuesta inmediata por parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

IPD SE PRONUNCIA

A raíz de la difusión de dichas imágenes, el IPD emitió un comunicado oficial en el que aseguro el estado de los trabajos de recuperación del terreno de juego. “El IPD informa que se encuentra en la etapa final de los trabajos de recuperación del campo del Estadio Nacional con miras al retorno del fútbol en este importante escenario”, informó mediante sus cuentas oficiales.

Asimismo, la entidad explicó que estas labores de mantenimiento responden a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General de la República del Perú durante el mes de abril. “El informe fue publicado en abril y, a la fecha, gracias a un cronograma debidamente estructurado y cumplido a cabalidad, ya contamos con un avance casi del 100 % en los trabajos en dicho coloso”.

SE DIERON ADVERTENCIAS

Por otro lado, las constantes observaciones de la Contraloría ya habían advertido que el uso frecuente del Estadio Nacional para conciertos y eventos no deportivos provocó daños severos tanto en el césped como en la pista atlética del recinto.