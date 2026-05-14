¡Con Kylian Mbappé a la cabeza! Francia anuncia su lista para el Mundial 2026

Didier Deschamps presentó la convocatoria de 26 jugadores para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El arquero Robin Risser es la gran sorpresa tras destacar en la Ligue 1.

La selección de Francia confirmó oficialmente su lista de 26 convocados para disputar el Mundial 2026, torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio. El técnico Didier Deschamps apostó por una nómina repleta de figuras y jóvenes talentos, liderada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Marcus Thuram, con el objetivo de conquistar la tercera Copa del Mundo de su historia.

La principal sorpresa en la convocatoria fue la inclusión del arquero Robin Risser, quien recibió su primera citación mundialista luego de una sobresaliente temporada con Lens. El guardameta fue reconocido recientemente como el mejor portero de la Ligue 1 y ocupará el puesto de tercer arquero detrás de Mike Maignan y Brice Samba.

En defensa destacan nombres consolidados como Theo Hernández, Jules Koundé, William Saliba e Ibrahima Konaté, mientras que en el mediocampo fueron considerados Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot y Warren Zaïre-Emery. En ofensiva, Deschamps reunió un poderoso ataque conformado por Mbappé, Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Rayan Cherki y Jean-Philippe Mateta, quien fue elegido por encima de Randal Kolo Muani.

CON IRAK, SENEGAL Y NORUEGA

Francia integrará el Grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega durante la fase de grupos del certamen. El combinado galo aparece como uno de los grandes favoritos para quedarse con el título mundial gracias a la amplia calidad de su plantel y la experiencia de Deschamps, campeón del mundo como jugador en 1998 y como entrenador en Rusia 2018.