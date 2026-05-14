¡Sin Serna ni Falcao! Colombia presentó su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026

El técnico Néstor Lorenzo definirá el próximo 30 de mayo la nómina final de 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo en Norteamérica.

La Selección de Colombia presentó oficialmente su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El técnico argentino Néstor Lorenzo entregó la nómina preliminar a la FIFA y en los próximos días iniciará los trabajos de preparación con miras al debut cafetero en la competencia internacional.

Entre los nombres más destacados aparecen James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Durán y David Ospina, además de futbolistas experimentados como Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma. La concentración del combinado colombiano empezará en Medellín, donde algunos jugadores se unirán anticipadamente tras finalizar sus competencias en el exterior.

James Rodríguez confirmó que se integrará a los entrenamientos el próximo 17 de mayo, mientras que Luis Díaz se sumará una vez concluya su participación con el Bayern. La expectativa también gira en torno a jóvenes talentos como Yaser Asprilla, Kevin Mier y Neiser Villarreal, quienes buscan ganarse un lugar en la lista definitiva de 26 convocados.

CON PORTUGAL, CONGO Y UZBEKISTÁN

Colombia integrará el Grupo K junto a Portugal, Congo y Uzbekistán. El debut del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo será el próximo miércoles 17 de junio en Ciudad de México frente al combinado uzbeko, con la ilusión de realizar una buena presentación y una destacada campaña en el certamen mundialista que se realizará en Norteamérica.