Kylian Mbappé revela que Arbeloa lo considera “el cuarto delantero” del Real Madrid

El atacante francés aseguró que respetará la decisión del entrenador y trabajará para recuperar la titularidad en el cuadro merengue.

Kylian Mbappé sorprendió con unas contundentes declaraciones tras la victoria de Real Madrid por 2-0 frente a Real Oviedo en la penúltima jornada de LaLiga. El delantero francés reveló que el entrenador Álvaro Arbeloa le comunicó que actualmente ocupa el cuarto lugar en la consideración ofensiva del equipo.

“Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla”, declaró Mbappé en zona mixta. El atacante señaló que por delante suyo se encuentran Vinícius Junior, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo García, aunque dejó claro que acepta la decisión técnica y que seguirá trabajando para volver a la alineación titular.

El delantero francés también aseguró que no mantiene ningún conflicto con Arbeloa y destacó que cada entrenador tiene su propia filosofía futbolística. “Tengo que trabajar duro para ser mejor que Brahim, Mastantuono, Vinícius y Gonzalo para tener minutos”, agregó el goleador, quien esta temporada suma 24 anotaciones y pelea por terminar como máximo artillero de LaLiga 2025-26.

SOBRE CRÍTICAS DEL PÚBLICO

Mbappé aprovechó además para referirse a los silbidos que recibió parte del equipo en el estadio Santiago Bernabéu. El atacante afirmó que entiende las críticas de los aficionados y sostuvo que forman parte de la exigencia de jugar en el Real Madrid. El francés venía de perderse el clásico frente al Barcelona debido a molestias musculares y recién volvió a tener actividad en el campeonato español.