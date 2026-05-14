Héctor Cúper fue presentado como nuevo técnico de Universitario

El entrenador argentino aseguró que el gran objetivo para esta temporada será pelear por el título nacional.

El argentino Héctor Cúper fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Universitario de Deportes en una conferencia realizada este jueves en las inmediaciones del Estadio Monumental. El experimentado estratega llegó acompañado de su comando técnico y del administrador crema, Franco Velazco, y dejó en claro que asume el reto con optimismo y compromiso.

Durante su presentación, el exentrenador de Valencia e Inter destacó la magnitud del club merengue y reconoció que afrontará un importante proceso de adaptación junto al plantel. “La adaptación tiene que ser por ambas partes”, sostuvo Cúper, quien además señaló que no pretende cambiar todo de inmediato y que el trabajo progresivo será clave para alcanzar resultados positivos.

El técnico explicó que observó algunos encuentros, aunque precisó que la negociación se concretó en apenas 48 horas. Asimismo, indicó que primero buscará conocer mejor a los futbolistas y entender las características del equipo antes de implementar modificaciones tácticas más profundas. “Lo peor que puede hacer un entrenador es imponer algo sin el convencimiento de los jugadores”, afirmó.

OBJETIVO: EL TÍTULO

Cúper también dejó en claro que el principal objetivo será luchar por el título nacional y mantener a Universitario en lo más alto del fútbol peruano. “El objetivo siempre debe ser el mayor, ganar todo”, remarcó el entrenador, quien además aseguró que cuenta con un sistema de juego definido, aunque también maneja variantes tácticas que irá desarrollando con el paso del tiempo.