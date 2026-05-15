Héctor Cúper inicia oficialmente su etapa en Universitario

El entrenador argentino inició su ciclo en Universitario destacando la grandeza del club crema y mostrando optimismo de cara al desafío de pelear el título nacional.

Una nueva etapa inicia en Universitario de Deportes tras la presentación oficial de Héctor Cúper como nuevo director técnico del conjunto crema. El estratega fue oficializado en conferencia de prensa junto a su comando técnico y Franco Velazco.

Durante su presentación, el técnico argentino resaltó la importancia que representa este reto en su carrera profesional y señaló que buscará encontrar un equilibrio entre su idea de juego y las características del plantel, con el objetivo de lograr una rápida adaptación y pelear por los objetivos de la temporada.

DESTACÓ A UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Asimismo, el técnico argentino destacó la importancia de Universitario dentro del fútbol peruano, reconociendo las virtudes y la grandeza institucional que han permitido al club mantenerse competitivo y vigente a lo largo de los años. "Por ahora conozco las instalaciones por fotos, el estadio de 80 mil personas, eso ya marca la magnitud que está delante nuestro", declaró.

Además reconoció sentirse optimista respecto al proceso de adaptación tanto de él como del plantel, con la finalidad de encontrar un equilibrio que permita alcanzar buenos resultados durante la temporada. "Afrontarlo con todo el optimista y el máximo esfuerzo, y convencimiento, porque más allá que me voy a tener que adaptar, como también tienen que adaptarse a mí y eso va a ser el equilibrio que yo espero nos va a dar otra vez estar lo más antes posible", indicó.

OBJETIVOS CON LA “U”

Por otro lado, Cúper tiene clara la responsabilidad que implica asumir el reto de dirigir a Universitario de Deportes y reconoció que el principal objetivo será conquistar el título nacional. "El objetivo siempre debe ser el mayor, ganar todo, después vamos, decirlo es muy fácil pero es todo un camino que se debe recorrer. Tenemos que pelear y exigir", agregó.