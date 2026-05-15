Miguel Araujo admite crisis deportiva en Sporting Cristal

El defensor celeste hizo una autocrítica por la irregular campaña de Sporting Cristal en el Torneo Apertura, aunque confía en revertir la situación en las próximas fechas.

Una difícil situación atraviesa Sporting Cristal, ya que se mantiene alejado de los primeros puestos del Torneo Apertura, panorama que no ha pasado desapercibido para uno de los referentes de la defensa celeste.

El defensor Miguel Araujo reconoció la irregularidad que ha mostrado el club durante estos meses y aseguró que el equipo está en la obligación de comenzar a escalar posiciones en la tabla pensando en la lucha por conquistar el Torneo Clausura.

MOMENTO DE LEVANTAR CABEZA

El defensor peruano hizo una autocrítica por el presente de Sporting Cristal, aunque también destacó que el equipo tiene una gran oportunidad de reaccionar en el próximo encuentro frente a Cajamarca FC. “Tenemos la oportunidad de escalar la tabla, estamos muy abajo para el equipo que tiene Sporting Cristal, y mañana será un lindo juego”, indicó.

Asimismo ratificó el compromiso del plantel con las decisiones tomadas por el comando técnico, “El ‘profe’ ha estado alternando a los compañeros, no ha estado poniendo el mismo equipo en el torneo local, ya que el desgaste es muy fuerte. Pero nosotros no tenemos excusa, el que juegue tiene que dar el 100% porque estamos en un equipo grande”, agregó.

NIVEL PARA COMPETIR

Por otro lado, resaltó el buen ambiente que hay dentro del equipo a pesar de los resultados irregulares en el torneo local. “Anímicamente estamos muy bien, trabajamos muy bien. Tenemos un grupo muy tranquilo y este Cristal está para competir en Libertadores”, manifestó.