Universitario perdió frente a Atlético Grau en el último partido de Jorge Araujo

Universitario cerró la etapa de Jorge Araujo con una derrota en casa y ahora buscará revertir su irregular momento bajo el mando del técnico argentino Héctor Cúper.

Una derrota que confirma la irregularidad de Universitario de Deportes en esta primera parte de la temporada. El conjunto crema cayó nuevamente en el Estadio Monumental por 1-0 frente a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Durante gran parte del encuentro, el cuadro merengue mostró iniciativa para abrir el marcador; sin embargo, con el paso de los minutos fue perdiendo intensidad hasta recibir el gol rival, anotado por el exjugador crema Raúl Ruidíaz.

DECLIVE DE UNIVERSITARIO

A pesar de la iniciativa mostrada por Universitario de Deportes, el equipo crema no logró reflejar su dominio en el marcador y volvió a evidenciar un bajón en el rendimiento colectivo, así como en el nivel de algunas de sus principales figuras, situación que se agravó tras la expulsión de Andy Polo.

La “U” tampoco pudo mostrar una mejor versión futbolística en el último partido de Jorge Araujo al mando del equipo, previo a la llegada de Héctor Cúper, escenario que fue aprovechado por Atlético Grau para generar peligro constante sobre el arco rival.

GOL DE UN VIEJO CONOCIDO

En el segundo tiempo, y ya con diez jugadores en el campo, Raúl Ruidíaz marcó el único gol del encuentro tras aprovechar un mal despeje de Williams Riveros, acción que dejó expuesto al arquero crema.

Con este resultado, Universitario de Deportes se mantiene con 25 puntos y continúa alejándose de los primeros lugares del Torneo Apertura 2026.