¡Baja inesperada! Luis Ramos no aparece en convocatoria blanquiazul

El cuadro blanquiazul quedó listo para visitar a Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega, aunque la principal novedad fue la inesperada ausencia de Luis Ramos.

A pocas horas de disputarse un duelo trascendental para las aspiraciones de Alianza Lima en el Torneo Apertura frente a Cienciano en Cusco, el cuadro blanquiazul dejó todo listo para buscar un resultado positivo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Tras conocerse la lista de 22 jugadores convocados para el encuentro, la gran novedad fue la ausencia de Luis Ramos, quien era uno de los futbolistas que se perfilaba como titular para este importante compromiso.

FUERA DE LA LISTA

A raíz de su experiencia jugando en altura, se esperaba que Luis Ramos arrancara como titular en el encuentro frente a Cienciano; sin embargo, por motivos que aún no han sido revelados, Pablo Guede decidió no contar con el delantero para este compromiso.

Asimismo, no se registraron molestias físicas que evidencien algún problema físico que lo aleje del duelo de este sábado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.