Carlo Ancelotti explicó por qué convocó a Neymar al Mundial 2026: “Es un jugador importante”

El técnico de Brasil aseguró que evaluó durante todo el año la condición física del delantero y destacó su experiencia dentro del grupo de la Canarinha.

El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, explicó las razones que lo llevaron a convocar a Neymar para disputar el Mundial 2026. Durante una conferencia de prensa, el técnico italiano aseguró que el atacante del Santos FC fue seguido de cerca a lo largo del último año y que será una pieza importante para la Canarinha en la Copa del Mundo.

“Hemos estado evaluando a Neymar durante todo el año. Es un jugador importante y lo será en este Mundial”, señaló Ancelotti al referirse al delantero brasileño, quien vuelve a una convocatoria mundialista tras superar una larga etapa marcada por lesiones. El estratega aclaró además que Neymar tendrá las mismas responsabilidades que el resto de los convocados y que podrá ser titular, suplente o ingresar desde el banco según las necesidades del equipo.

El técnico italiano indicó que el principal aspecto analizado para incluir al atacante en la lista de 26 jugadores fue su estado físico. “La evaluación se basó exclusivamente en su condición física. Siempre fue un problema para él, pero ha jugado los últimos partidos con regularidad y puede mejorar antes del debut en el Mundial”, explicó Ancelotti, quien también valoró la experiencia y liderazgo del futbolista dentro del grupo.

TRES AÑOS DESPUÉS

La última vez que Neymar jugó con la selección brasileña fue el 17 de octubre de 2023, en la derrota ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, encuentro en el que sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda que lo mantuvo alejado de las canchas por más de un año. Ahora, el delantero buscará recuperar protagonismo en lo que será su cuarta Copa del Mundo con Brasil.