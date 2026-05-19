Binacional volverá a la Liga1 tras fallo favorable del Tribunal Constitucional

La decisión del Tribunal Constitucional cuestionó las acciones de la Federación Peruana de Fútbol respecto a la exclusión del club puneño.

En las últimas horas se confirmó un fallo favorable del Tribunal Constitucional a favor de Deportivo Binacional, decisión que le permitiría regresar a la primera división del fútbol peruano, luego de la controversia generada tras su exclusión en el 2025.

La Federación Peruana de Fútbol había considerado como inválida la resolución emitida previamente por el Poder Judicial, la cual autorizaba al cuadro de Juliaca a disputar la Liga 1 Te Apuesto. Sin embargo, dicha disposición no llegó a respetarse, ya que el club terminó siendo excluido de la máxima categoría del fútbol nacional.

RESOLUCIÓN A FAVOR DE BINACIONAL

Según lo informado por RPP, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda del cuadro puneño lo que ordenó de manera inmediata a la Federación Peruana a la Liga 1 2027.

Según lo dicho en el Pleno Sentencia 114/2016 donde el TC falla a favor de Binacional. "Por haberse lesionado el derecho al debido procedimiento, disponiendo que el emplazado en el futuro no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, bajo apercibimiento de aplicar las medidas coercitivas correspondientes", indicó.

PIDIÓ REGULAR NORMAS

Por otro lado, también solicitó a la Federación Peruana una mejor ejecución de sus normas. “A la Federación Peruana de Fútbol que, regule entre sus normas, medidas que permitan satisfacer las expectativas razonables del o los clubes cuyos intereses se encuentren en ciernes por la ejecución de sanciones como el descuento de puntos en la tabla de posiciones del Torneo en la cual han sido impuestas", sostuvo.