Jorge Araujo inicia una nueva etapa en Juan Pablo II luego de dejar Universitario

Tras reemplazar a Marcelo Zuleta, Jorge Araujo iniciará una nueva etapa en el cuadro de Chongoyape desde el Torneo Clausura.

Tras concluir su etapa como entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Araujo decidió asumir nuevos retos en la primera división del fútbol peruano. Es así que Juan Pablo II lo anunció oficialmente como su nuevo director técnico para lo que resta de la temporada.

El popular “Coco” Araujo llega en reemplazo del entrenador argentino Marcelo Zuleta, quien fue destituido del cuadro de Chongoyape tras los malos resultados obtenidos en las últimas jornadas de la Liga 1 Te Apuesto 2026.

ANUNCIO MEDIANTE REDES SOCIALES

El propio club anunció la llegada de Jorge Araujo, dándole la bienvenida de manera oficial a través de su página de Facebook. "¡Bienvenido, profesor Jorge Araujo! Nos llena de entusiasmo anunciar su llegada como nuevo entrenador de nuestro club Juan Pablo II", indicaron.

Asimismo destacaron su experiencia y liderazgo señalando como factor fundamental para cumplir los objetivos. "Estamos seguros de que su experiencia, liderazgo y compromiso serán fundamentales para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos", agregaron.

SU DEBUT

Por otro lado, Jorge Araujo dirigió varios encuentros al mando de Universitario, registrando un balance de dos victorias, un empate y tres derrotas durante su etapa interina. Sin embargo, el estratega aún no podrá ponerse el buzo de Juan Pablo II hasta el inicio del Torneo Clausura 2026.