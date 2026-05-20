Universitario igualó 0-0 con Nacional y definirá su clasificación en Lima

El cuadro crema sacó un empate en Montevideo y está obligado a vencer a Deportes Tolima en la última fecha de la Copa Libertadores.

Universitario de Deportes rescató un empate sin goles frente a Nacional en Montevideo por la quinta fecha del grupo B de la Copa Libertadores y llegará con opciones de clasificación a la última jornada del torneo continental. El encuentro marcó además el debut del técnico Héctor Cúper en el banquillo crema.

El conjunto merengue tuvo algunas oportunidades para quedarse con la victoria, pero no logró concretar frente al arco rival y terminó sumando un punto que lo mantiene con vida en la competencia. A pesar del resultado, Universitario continúa en el penúltimo lugar del grupo B y dependerá de sí mismo para avanzar a los octavos de final.

Ahora, los cremas deberán jugarse todo en el estadio Monumental cuando reciban a Deportes Tolima el próximo martes 26 de mayo. El equipo peruano está obligado a conseguir una victoria para asegurar su clasificación a la siguiente etapa de la Copa Libertadores y seguir soñando a nivel internacional.

CON EL ALIENTO DE SU GENTE

El empate en Uruguay dejó sensaciones divididas entre los hinchas cremas, quienes esperaban un triunfo para llegar con mayor tranquilidad a la última fecha. Sin embargo, la ilusión sigue intacta y Universitario buscará hacer respetar su localía en Lima para lograr el ansiado pase a octavos de final.