Sporting Cristal cayó frente a Junior y se aleja de los octavos de final

El conjunto rimense complicó seriamente su panorama internacional luego de sufrir una nueva derrota en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Una dura derrota sufrió Sporting Cristal por la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de caer por 3-2 en condición de visitante frente a Junior de Barranquilla, resultado que complica seriamente su panorama en el certamen internacional.

Con este resultado, el conjunto colombiano mantiene sus opciones de clasificar a la Copa Sudamericana, mientras que el cuadro celeste quedó sin posibilidades de acceder a los octavos de final de la Libertadores.

LOCALES DIERON EL PRIMER GOLPE

El encuentro inició de manera intensa y competitiva, con ambos equipos proponiendo en ataque e incluso llegando a marcar goles que finalmente fueron anulados, situación que anticipaba el ritmo ofensivo que tendría el compromiso.

Apenas a los nueve minutos del primer tiempo, Junior abrió el marcador por intermedio de Luis Fernando Muriel, quien aprovechó un rebote dejado por el arquero celeste Diego Enríquez. El gol fortaleció el ánimo del conjunto local y, al minuto 27, Pérez marcó el 2-0 tras una destacada jugada colectiva iniciada por Muriel y Chará.

CELESTES CASI REMONTAN

El ataque de los locales continuó siendo efectivo y, al minuto 35, llegó el 3-0 con el segundo tanto de Muriel, quien firmó un doblete en una destacada actuación ofensiva. Sin embargo, en los descuentos del primer tiempo, Yotún descontó para Cristal, resultado que permitió al cuadro celeste irse al descanso con mayores expectativas de reacción.

Esta situación llevó al conjunto rimense a realizar modificaciones para la segunda mitad, cambios que tuvieron efecto rápidamente, ya que al minuto 56 Cazonatti marcó el segundo gol celeste. No obstante, el esfuerzo no fue suficiente para alcanzar el empate y el partido terminó favorable para el cuadro colombiano.