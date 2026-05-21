¡Alarma en Brasil! Nueva lesión de Neymar genera dudas rumbo al Mundial 2026

A pesar de la preocupación generada en Brasil, el cuerpo médico de Santos aseguró que la lesión de Neymar no reviste gravedad.

Tras haber sido confirmado por Carlo Ancelotti como una de las opciones para disputar el Mundial 2026, Neymar podría quedar nuevamente fuera de competencia debido a una nueva lesión, según informaron diversos medios brasileños.

La noticia fue confirmada por Rodrigo Zogaib, quien indicó que el astro brasileño presenta un edema en la pantorrilla derecha, situación que lo mantendrá alejado de los próximos encuentros de Santos FC.

SITUACIÓN CONTROLADA

Tras sufrir dicha lesión, el cuerpo médico de Santos FC manifestó que la molestia no representa una situación de gravedad y que podrá incorporarse con normalidad a los entrenamientos de la selección de Brasil. "Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección", informó Zogaib al portal deportivo Ge.

Como medida de prevención, Neymar no participó del encuentro frente a San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026, compromiso que finalmente terminó igualado 2-2.

VIENE SIENDO MONITOREADO

Por otro lado, según diversos medios brasileños, los médicos de la Confederación Brasileña de Fútbol vienen siguiendo a distancia el tratamiento de Neymar, el cual se realiza en el centro de entrenamiento de Santos FC con el objetivo de supervisar su evolución física.