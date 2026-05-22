Cienciano perdió en Brasil y definirá su pase en la última fecha de la Sudamericana

El cuadro cusqueño mostró fragilidad defensiva ante Atlético Mineiro y dejó abierta la pelea por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Una dura derrota sufrió Cienciano tras caer ante Atlético Mineiro por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, resultado que prolonga hasta la última fecha la definición de su clasificación directa a los octavos de final.

El encuentro terminó 2-0 a favor del conjunto brasileño en Belo Horizonte, donde el equipo peruano evidenció errores defensivos que terminaron costándole caro ante la efectividad mostrada por los locales.

EFECTIVIDAD BRASILEÑA

Apenas iniciado el encuentro, Cienciano mostró varias falencias defensivas, situación que permitió que Atlético Mineiro llegara con mayor frecuencia al área rival. Fue así que, al minuto 27, Renan Lodi anotó el tanto que abrió el marcador para el conjunto local.

Tras el gol, el equipo cusqueño no logró reaccionar y, al minuto 36, Bernard marcó el 2-0 luego de una nueva asistencia del argentino Tomás Cuello. Ese tanto terminó siendo suficiente para sentenciar el compromiso disputado en Belo Horizonte.

GRUPO APRETADO

Tras este resultado, el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 se convirtió en uno de los más parejos del certamen, con Academia Puerto Cabello, Cienciano y Atlético Mineiro igualados con siete puntos, mientras que Juventud suma seis unidades.

De esta manera, todos los equipos llegarán con posibilidades de clasificación a la última jornada de la fase de grupos.