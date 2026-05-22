Alianza Atlético sumó un empate sin goles frente a Macará por la Copa Sudamericana

El cuadro ecuatoriano dominó gran parte del encuentro, pero no pudo romper el empate ante un Alianza Atlético que quedó al borde de la eliminación.

Un encuentro con pocas emociones fue el que protagonizaron Alianza Atlético de Sullana y Macará, luego de igualar 0-0 por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Con este resultado, el conjunto local dejó escapar una clara oportunidad para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo. Sin embargo, sus posibilidades aún podrían mantenerse intactas si consigue un resultado positivo en la última fecha de la fase de grupos.

SIGUE SIENDO LIDER

Tras disputarse la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Macará alcanzó los nueve puntos y se mantiene como líder del grupo, seguido por América de Cali con ocho unidades y Tigre con seis. En el último lugar se ubica Alianza Atlético con apenas dos puntos, quedando prácticamente eliminado de la competición.

Asimismo, pese a tratarse de un encuentro muy cerrado, el conjunto ecuatoriano dominó gran parte del trámite del partido, aunque no logró traducir ese control en goles debido a la falta de claridad ofensiva, incluso ante una defensa poco sólida del cuadro piurano.