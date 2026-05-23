Julio César Uribe habló sobre un posible fichaje de Hernán Barcos en Sporting Cristal

En medio del difícil presente de Sporting Cristal, Uribe habló sobre los posibles refuerzos para la segunda parte de la temporada.

A raíz del complicado momento deportivo que atraviesa Sporting Cristal en el Torneo Apertura, ubicándose a solo un punto de la zona de descenso y al borde de la eliminación en la Copa Libertadores, la dirigencia del club ya evalúa posibles soluciones para revertir la situación.

Por ello, el cuadro celeste analiza posibles fichajes de cara a la segunda parte de la temporada con el objetivo de salir del difícil momento. Uno de los nombres que ha tomado fuerza en las últimas semanas es el de Hernán Barcos, experimentado delantero que finalizaría su vínculo con FC Cajamarca.

PALABRA DE URIBE

Ante estos rumores, el director deportivo de Cristal, Julio César Uribe salió a aclarar rumores sobre posible fichaje del delantero. "Que hay que respetar todo lo que se habla, nosotros sabemos lo que vamos a hacer, y no queremos dar nombre por respeto a los mismos jugadores", expresó.

Además, desde la interna señalaron que el club siempre se ha caracterizado por incorporar jugadores que logren aportar más de lo esperado. "Hay gente más productiva que otros, y nosotros siempre buscamos incorporar a los jugadores que nos den esa fortaleza que nos está faltando", indicó.