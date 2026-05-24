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Hace una hora

Alianza Lima derrotó 3-0 a Los Chankas y se coronó ganador del Torneo Apertura 2026

Tras el encuentro, la fiesta en la cancha, tribuna y alrededores del coloso victoriano se inició. La victoria fue contundente en un estadio repleto de camisetas blanquiazules.

Foto RPP



Esta noche, en un vibrante encuentro, Alianza Lima se proclamó ganador del Torneo Apertura 2026 tras golear 3-0 a Los Chankas, su más cercano perseguidor; el partido se jugó en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

De manera contundente, la escuadra blanquiazul se impuso e hizo respetar su casa con goles de Jairo Vélez (12'), Eryc Castillo (27') y Renzo Garcés (81'); en ningún momento le dio el mínimo chance al cuadro andahuaylino.

HINCHAS BLANQUIAZULES

Tras el encuentro, la fiesta en la cancha, las tribunas y los alrededores del coloso victoriano se inició y continúa. A falta de una fecha, el equipo 'íntimo' tiene acumulado 39 puntos y está en condición de inalcanzables.

Luego de ganar a Cienciano en el Cusco, el equipo de Pablo Guede llegó como favorito para llevarse el triunfo, lo que finalmente ocurrió y de manera contundente en un estadio repleto de hinchas que no paraban de alentar.

ALINEACIONES

Alianza: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pávez, Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Los Chankas: Camacho; Quintana, Gonzales, Gonzáles, Rizzo, Takeuchi; Quiroz, Sánchez, Velarde; M. Torres y F. Torres.


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