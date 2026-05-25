Guía para hinchas peruanos: cómo armar tu Mundial 2026 sin gastar de más

Hay una verdad incómoda que conviene decir de entrada: la Blanquirroja no estará en el Mundial 2026. Tras una de las peores campañas eliminatorias de su historia reciente, Perú terminó noveno en la tabla de Conmebol y se quedó sin boleto a Norteamérica. Pero que no esté la selección no significa que el hincha peruano tenga que renunciar al Mundial más grande jamás organizado: 48 selecciones, 104 partidos, tres países sede y 39 días de fútbol entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Y hay un detalle que juega a nuestro favor: los horarios son ideales para Lima. La mayoría de los encuentros se disputará entre la 1 de la tarde y las 11 de la noche, hora peruana, así que prácticamente no habrá que trasnochar.

Este artículo no es una simple lista de canales. Es una guía pensada para que tomes una decisión inteligente según el tipo de hincha que eres, cuánto estás dispuesto a gastar y cómo quieres seguir el torneo, incluso si también comparas estadísticas, cuotas y mercados en los mejores sitios de apuestas Mundial 2026 en Perú. Porque la pregunta de fondo no es solo “dónde se ve”, sino “cómo lo veo todo pagando lo mínimo posible y siempre dentro de la ley”.

Lo primero: entender cómo se repartió el pastel

En Perú, los derechos de transmisión del Mundial 2026 quedaron divididos en tres bloques bien diferenciados. Conviene visualizarlos como tres puertas distintas, cada una con su llave y su precio.

La puerta gratuita: América Televisión. El canal 4 —también en 704 HD y a través de su plataforma digital América TV GO— se quedó con un paquete de 40 partidos que transmitirá completamente gratis por señal abierta. No es el torneo completo, pero el contenido de ese paquete es de primer nivel: 25 partidos de la fase de grupos, seis de los dieciseisavos de final, cuatro de octavos, dos de cuartos, ambas semifinales y la gran final. El único partido relevante que América no pasará es el del tercer puesto. Traducido a lo práctico: con la antena de tu casa y sin pagar un sol, tienes asegurado el desenlace completo del torneo, incluidas las dos semifinales y la final.

La puerta del torneo completo: DirecTV. Aquí está la diferencia clave. DirecTV, mediante sus señales DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+ y, sobre todo, a través de su plataforma de streaming DGO, es el único operador que transmitirá los 104 partidos. Y un dato decisivo para entender tu estrategia: de esos 104 encuentros, 64 son exclusivos de DirecTV. Eso significa que esos 64 partidos no se verán ni por América TV ni por ninguna otra vía gratuita; solo existen ahí. Si eres de los que quiere ver hasta el último partido de la fase de grupos de selecciones africanas o asiáticas, esta es tu única puerta legal.

La puerta intermedia: Disney+ Plan Premium. A través de un acuerdo con ESPN, Disney+ Premium ofrecerá 30 partidos seleccionados para Perú y otros países de la región, incluyendo encuentros de fase de grupos, eliminatorias, semifinales y la final. No reemplaza a DirecTV ni a América, pero es una pieza útil si ya eres suscriptor de Disney+ por sus series y películas.

A esto se suma una novedad histórica que conviene tener en el radar: por un acuerdo entre la FIFA y YouTube, por primera vez se transmitirán en vivo y gratis los primeros 10 minutos de cada partido del torneo a través de los canales de los medios autorizados. No es ver el partido completo, pero es un recurso legal y gratuito que cambia las reglas del juego para los encuentros que no pasan por señal abierta.

¿Qué tipo de hincha eres? Elige tu camino

En lugar de decirte "estos son los canales y arréglatelas", vamos a ordenarlo según tu perfil:

El hincha del clásico mundialista. Si lo tuyo es ver a Argentina, Brasil, Francia, España y los grandes duelos, más las fases finales, América Televisión te cubre casi todo lo que te importa, y gratis. Las semifinales y la final están garantizadas en señal abierta. Para este perfil, gastar dinero es casi innecesario.

El hincha total. Si no te quieres perder absolutamente ningún partido —ese debut perdido entre dos selecciones debutantes a las dos de la tarde incluido—, necesitas sí o sí DirecTV/DGO, porque 64 partidos solo viven ahí. No hay vuelta legal a esto.

El hincha pragmático con streaming. Si ya pagas Disney+ y te conformas con los grandes partidos y las fases decisivas, combinando Disney+ Premium con la señal abierta de América armas un Mundial bastante completo sin contratar nada nuevo.

Cómo seguir gratis y de forma legal los partidos que no van por señal abierta

Esta es la parte que de verdad importa, y la vamos a abordar distinto: no como una lista de trucos sueltos, sino como una estrategia escalonada, de lo más obvio a lo más creativo. Nada de lo que sigue implica piratería, IPTV ilegal ni páginas de dudoso origen. Todo es legítimo.

Nivel 1: exprime al máximo lo que ya es gratis. Antes de pensar en pagar nada, interioriza esto: 40 partidos por América TV, gratis, con semifinales y final incluidas. Arma tu calendario mundialista alrededor de ese paquete. Para muchísimos hinchas, esos 40 partidos son, sencillamente, todo el Mundial que querían ver. La clave es planificar: revisa con anticipación qué partidos entran en la parrilla de América para no descubrir tarde que el cruce que te interesaba sí era gratuito.

Nivel 2: usa América TV GO en cualquier pantalla. Los partidos de señal abierta no te atan al televisor de la sala. América TV GO es la plataforma digital gratuita del canal y te permite ver esos mismos 40 encuentros desde el celular, la tablet o la computadora, estés donde estés, sin pagar suscripción. Es la herramienta perfecta para los partidos que caen en horario de oficina o cuando estás fuera de casa.

Nivel 3: el truco de los primeros 10 minutos de YouTube. Para los partidos exclusivos de DirecTV que no puedes ver completos, el acuerdo FIFA–YouTube te deja ver gratis y en vivo los primeros 10 minutos de cada uno. Combinado con los resúmenes oficiales y el contenido que la FIFA y los medios autorizados publican legalmente al término de cada encuentro, puedes seguir el pulso de absolutamente todos los partidos del Mundial sin gastar nada. No es lo mismo que los 90 minutos, pero te mantiene dentro del torneo completo de forma totalmente legal.

Nivel 4: revisa lo que ya pagas sin saberlo. Aquí está el consejo más subestimado. Muchos planes de telefonía móvil, internet hogar y cable en Perú incluyen suscripciones a plataformas de streaming o paquetes deportivos como beneficio, a veces sin costo adicional o con grandes descuentos. Antes de contratar DirecTV o DGO por tu cuenta, entra a la app o al portal de tu operador y revisa qué beneficios tiene tu plan actual. No es raro descubrir que ya tienes acceso a contenido que pensabas que ibas a pagar aparte.

Nivel 5: aprovecha las pruebas gratuitas de las plataformas. Los servicios de streaming como DGO suelen lanzar periodos de prueba gratuitos o promociones de captación alrededor de grandes eventos. Si DGO habilita una prueba que coincida con el arranque del Mundial —justo cuando se concentra la avalancha de partidos de la fase de grupos—, puedes registrarte legalmente y aprovechar esos días sin costo. Apunta la fecha de término y decide con tiempo si continúas o cancelas antes del primer cobro.

Nivel 6: el Mundial es mejor acompañado. Reunirte a ver los partidos en casa de un familiar o amigo que ya tiene DirecTV no te cuesta nada ni infringe ninguna norma, y suma el plus del ambiente. Lo mismo aplica para los espacios públicos: durante el Mundial proliferan las pantallas gigantes en plazas, ferias y locales con licencia comercial para exhibir los partidos. Asistir como público es gratis y, además, recupera algo que el fútbol moderno a veces nos quita: verlo en barra.

Arma tu Mundial como armarías una alineación

La estrategia ganadora para el hincha peruano, aunque la selecciòn peruana no estarà en el Mundial, se parece a planear un equipo: aprovecha primero a tus titulares gratuitos —los 40 partidos de América TV, con semifinales y final, más América TV GO para verlos en cualquier pantalla—; usa el banco inteligente —los 10 minutos en vivo de YouTube y los resúmenes oficiales para seguir todos los partidos exclusivos—; y solo refuérzate con fichajes pagados —DirecTV/DGO— si de verdad quieres los 64 partidos exclusivos y no toleras perderte ninguno. Revisa antes los beneficios de tu plan de telecomunicaciones, considera las pruebas gratuitas y no descartes el plan colectivo de ver con amigos o en pantallas públicas. Con esa combinación, la ausencia de la Blanquirroja no te va a impedir vivir, de principio a fin y casi sin gastar, el Mundial más grande de la historia.