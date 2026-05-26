El Monumental tendrá gran marco de público para el partido entre Universitario y Tolima

El equipo de Héctor Cúper afrontará una verdadera final ante Deportes Tolima, donde solo una victoria le permitirá seguir con vida en la Copa Libertadores.

En un partido decisivo donde se definirá la clasificación, Universitario de Deportes afrontará su último encuentro contra Deportes Tolima por la fase de grupos de la Copa Libertadores con la obligación de conseguir un triunfo que le permita avanzar a los octavos de final del certamen internacional.

Por ello, el cuadro dirigido por Héctor Cuper, informó que contará con el respaldo de su hinchada tras confirmarse la venta masiva de entradas para este importante compromiso.

EN BUSCA DE LA CLASIFICACIÓN

Universitario busca darle una alegría a su hinchada tras el complicado inicio de temporada en la Liga 1 2026. Por ello, el conjunto crema tiene como única opción conseguir una victoria para asegurar su clasificación y mantenerse en competencia a nivel internacional.

Por otro lado, mediante sus redes sociales el club informó que vendieron 50 mil entradas para el duelo que se jugará este 26 de mayo en el Estadio Monumental. "Solo pienso en ti. Ya son más de 50 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido de mañana ante Deportes Tolima", indicó la publicación del cuadro crema.