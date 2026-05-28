Cienciano aseguró su pase a los playoffs tras igualar en Cusco

Con goles de Kevin Becerra y Emanuel Cecchini, Cienciano igualó en Cusco y selló su pase a la siguiente instancia del torneo continental.

En condición de local, Cienciano empató 1-1 frente a Juventud de Uruguay por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los playoffs del certamen continental.

El encuentro se disputó en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde ambos equipos alternaron el dominio del balón y generaron ocasiones de gol, aunque sin lograr romper el empate. Con este resultado, el cuadro imperial sumó 8 puntos y terminó en el segundo lugar del grupo, por detrás de Atlético Mineiro.

PARTIDO PAREJO

Las ocasiones de gol fueron repartidas para ambas escuadras, aunque Juventud de Las Piedras mostró una actitud dominante durante los primeros minutos del encuentro. Sin embargo, Cienciano respondió a los 19 minutos, cuando Kevin Becerra anotó de cabeza el 1-0 tras un tiro de esquina.

Luego de ello, el cuadro local tomó el control del partido durante gran parte del primer tiempo. No obstante, el conjunto visitante reaccionó en la segunda mitad y encontró la igualdad a los 64 minutos mediante Emanuel Cecchini, quien también marcó de cabeza luego de un rebote originado tras un tiro de esquina.