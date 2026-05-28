Las publicaciones de Raúl Ruidíaz desataron rumores sobre un posible regreso a Universitario

La ilusión de los hinchas de Universitario de Deportes se encendió tras las recientes publicaciones en redes sociales de Raúl Ruidíaz, las cuales alimentaron la posibilidad de un regreso al cuadro crema.

Los mensajes y fotografías compartidas por el actual delantero de Atlético Grau no pasaron desapercibidos entre los aficionados merengues, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre un posible retorno del atacante al club del cual es reconocido hincha.

Asimismo, no es la primera vez que el nombre de Ruidíaz es vinculado con la “U”, ya que en las últimas temporadas su posible regreso siempre ha sido tema de conversación en Ate. Sin embargo, diferentes factores impidieron concretar la operación. Ahora, ante el complicado presente deportivo del equipo, una eventual incorporación del delantero sería bien recibida por gran parte de la hinchada.

¿GUIÑO A UNIVERSITARIO?

Todo comenzó cuando el delantero publicó una historia en Instagram por el cumpleaños de Jairo Concha, a quien saludó con un mensaje afectuoso. La respuesta del mediocampista, con el breve mensaje “espérame”, encendió rápidamente las especulaciones sobre un posible regreso del delantero a la “U”.

Minutos más tarde, Ruidíaz volvió a alimentar los rumores al compartir otra publicación donde aparece vistiendo la camiseta crema, generando aún más entusiasmo entre los hinchas merengues, quienes ya piden su incorporación para el Torneo Clausura.