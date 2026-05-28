¿Se muda a Matute? Representante de Adrián Quiroz rompe el silencio

Tras conquistar el Torneo Apertura, Alianza Lima busca seguir reforzando su plantel de cara al Torneo Clausura. En las últimas horas surgió el nombre de Adrián Quiroz como posible incorporación, ante la inminente salida de Pedro Aquino.

Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte del club blanquiazul, el representante del jugador se refirió a las especulaciones y se encargó de desmentir los rumores que vinculan a Quiroz con el cuadro íntimo.

DESMINTIÓ LOS RUMORES

En un diálogo con Exitosa Deportes, Marco Giuseppe, representante del jugador, se encargó de aclarar los rumores que vienen rondando en las últimas horas. “No hay ningún acercamiento directo con ningún club, sea Alianza Lima u otros equipos que hablan por todos los medios. Yo dejé bien en claro que la primera idea para Adrián es salir al extranjero. Todavía no se abre esa ventana de negociación, aún faltan partidos y es muy feo decir que estamos negociando jugadores. Aún le falta un partido a Los Chankas”, indicó.

Asimismo agregó que el jugador está a la expectativa de ser convocado por Mano Menezes para los partidos de la Selección Peruana en esta fecha FIFA. “Adrián está a la expectativa de ser convocado por Mano Menezes cuando salga la lista. Nosotros tenemos que ir paso a paso, obviamente que no vamos a estar cerrados a hablar con cualquier club que quiera al jugador. Lo primero sería el extranjero y en caso no se dé, sería un traspaso en la Liga 1, pero sabiendo que tiene contrato con Los Chankas”, agregó.

RESPETA SU CONTRATO

Por otro lado, el representante del jugador aclaró que aún mantiene contrato con el club de Andahuaylas con el que buscarán convertirse en una de las sorpresas del Torneo Clausura . “Adrián tiene contrato con Los Chankas hasta el 2027 y habrá que tomar con calma lo que se puede venir en caso haya una negociación. Tiene una cláusula de salida, tanto para el medio nacional como para el extranjero”, manifestó.