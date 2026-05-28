¡Se define su futuro! Cúper rompió el silencio sobre el ‘Tunche’ Rivera

El técnico crema rompió su silencio sobre el caso del “Tunche” Rivera y señaló que el atacante aún no entrena con el primer equipo.

Tras recibir una dura sanción por parte de Universitario de Deportes, José Rivera continúa siendo tema de debate en el cuadro crema, ya que el proceso disciplinario en su contra le impidió estar presente en el último encuentro frente a Deportes Tolima y podría mantenerse alejado de las canchas por varios partidos más.

Ante esta situación, el técnico argentino Héctor Cúper se refirió a la sanción disciplinaria del delantero, quien era uno de los jugadores más queridos por la hinchada merengue. Sin embargo, su reacción al lanzar la camiseta del equipo generó una fuerte molestia entre los aficionados, muchos de los cuales incluso han pedido su salida del club.

SITUACIÓN DEL “TUNCHE” RIVERA

Tras la calentura del momento y verse expuesto en videos difundidos en redes sociales, Rivera salió a pedir disculpas a los hinchas de la “U”, señalando además que asumirá las consecuencias de sus actos.

Asimismo, al ser consultado sobre este caso, el técnico indicó que el delantero continúa bajo el proceso de sanción impuesto por el club, además de encontrarse atravesando algunos temas médicos.“Respecto a Rivera, todos conocen que hubo una sanción y está tratándose con los médicos, porque no ha podido entrenar conmigo en el primer equipo”, finalizó.