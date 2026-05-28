Selección Peruana presentó lista de convocados para amistosos ante Haití y España

El técnico Mano Menezes incluyó nuevos rostros para los duelos de preparación rumbo al Mundial 2026. Renato Tapia y Joao Grimaldo quedaron fuera de la nómina.

El técnico de la Selección Peruana, Mano Menezes, dio a conocer la lista oficial de convocados para los partidos amistosos frente a Haití y España, encuentros que servirán como preparación de cara al inicio del Mundial 2026. El anuncio fue realizado durante una entrevista con Bicolor+, donde el estratega brasileño confirmó a los 25 jugadores elegidos para los compromisos de junio.

Entre las principales novedades de la convocatoria destacan las inclusiones del arquero Matías Córdoba, de Comerciantes Unidos; el volante Rodrigo Vilca, también del cuadro cutervino; y el delantero Bassco Soyer, quien milita en el Gil Vicente de Portugal. Asimismo, Meneses apostó por una combinación de futbolistas del torneo local y jugadores que actúan en el extranjero.

Sin embargo, la nómina también llamó la atención por importantes ausencias. Jugadores como Diego Enríquez, Anderson Santamaría, Renato Tapia y Joao Grimaldo no fueron considerados pese a que inicialmente se esperaba su presencia en la lista. La decisión generó sorpresa entre los hinchas, especialmente por el buen presente de algunos de ellos en sus respectivos clubes.

CONTRA HAITÍ Y ESPAÑA

La Selección Peruana enfrentará primero a Haití el próximo 5 de junio y posteriormente se medirá ante España, considerada una de las favoritas para conquistar la Copa del Mundo. Estos encuentros permitirán al comando técnico evaluar variantes y consolidar el plantel que afrontará la máxima cita del fútbol internacional.