Con equipo definido: Universitario se prepara para un duelo ante Sport Huancayo

Por la última fecha del Torneo Apertura, Universitario de Deportes buscará cerrar su participación en la primera parte de la temporada de la mejor manera cuando reciba este sábado a Sport Huancayo.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental y marcará el cuarto partido de Héctor Cúper al mando del conjunto crema. Junto a sus dirigidos, el técnico argentino intentará conseguir una victoria que permita darle una alegría a la hinchada y cerrar el Apertura con miras al inicio del Torneo Clausura.

A LA EXPECTATIVA

Dentro de la lista de 20 jugadores convocados para este último compromiso, destacó el regreso de Martín Pérez Guedes, cuya continuidad en el equipo ha sido objeto de especulación en las últimas horas debido a presuntos motivos familiares.

Por otro lado, la situación contraria la vive José Rivera, quien nuevamente no fue incluido en la convocatoria mientras continúa cumpliendo el proceso disciplinario impuesto por la institución crema, luego de que se difundieran imágenes en las que se le observa pateando la camiseta del equipo.

LOS ESCOGIDOS

Estos son los 20 jugadores que irán por el primer triunfo en la era Héctor Cuper