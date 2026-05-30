PSG bicampeón de la Champions League tras vencer en penales al Arsenal

Con el objetivo de conseguir su segunda Champions League de manera consecutiva, el PSG se impuso en la tanda de penales al Arsenal en la final del certamen disputada en Budapest, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y suplementario.

MOMENTOS IMPORTANTES DEL PARTIDO

El equipo francés fue sorprendido a los cinco minutos de iniciado el compromiso, tras un contragolpe de los ‘Gunners’ que terminó en los pies del alemán Kai Havertz, quien con un potente zurdazo venció al guardameta rival, Matvéi Safónov.

Sin embargo, los dirigidos por Luis Enrique no bajaron los brazos y, luego de varias llegadas al arco rival, encontraron la igualdad a los 64 minutos. Un penal cometido contra Khvicha Kvaratskhelia fue cambiado por gol por el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, desatando la algarabía en el Puskás Aréna.

TODO SE DEFINIÓ EN PENALES

Tras culminar los 90 minutos con el marcador igualado 1-1 y luego de que ninguno de los equipos lograra sacar ventaja en el tiempo suplementario, la final se definió desde los doce pasos. En la tanda de penales, el PSG fue más efectivo y se impuso por 4-3 a los dirigidos por Mikel Arteta, resultado que le permitió levantar su segunda Champions League de manera consecutiva. ¿Podrá alcanzar el tricampeonato?